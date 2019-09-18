Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani’ye incir ikram etti

Çankaya Köşkü'nde önceki gün Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin ardından objektiflere samimi görüntüler verdi. Toplantıdan sonra liderler bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, bu sırada Putin ve Ruhani'ye Aydın yöresi incirinden ikram etti. Liderler arasındaki samimi görüntüler dikkat çekti.
'SULARIN ALTIN KIZLARI' KÜLLİYE'DE
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin göğsünü kabartan ve engel tanımayan milli sporcularımızı tebrik etti.
KONGRE VE KAMP MYK'SI
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gideceği ABD ziyareti öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Bugün, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi 7 Ekim'de başlayacak AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi ve 4-6 Ekim arasında yapılacak AK Parti'nin geleneksel istişare kampı olacak.
EDA IŞIK
'SULARIN ALTIN KIZLARI' KÜLLİYE'DE
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin göğsünü kabartan ve engel tanımayan milli sporcularımızı tebrik etti.
KONGRE VE KAMP MYK'SI
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gideceği ABD ziyareti öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Bugün, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi 7 Ekim'de başlayacak AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi ve 4-6 Ekim arasında yapılacak AK Parti'nin geleneksel istişare kampı olacak.
EDA IŞIK
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