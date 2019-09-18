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Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani’ye incir ikram etti

’da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından liderler arasında samimi görüntüler ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, sohbet sırasında Putin ve Ruhani’ye kendi elleriyle incir ikramı yaptı.

İncir jesti
Çankaya Köşkü'nde önceki gün Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi gerçekleşti. Başkan , Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin ardından objektiflere samimi görüntüler verdi. Toplantıdan sonra liderler bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, bu sırada Putin ve Ruhani'ye yöresi incirinden ikram etti. Liderler arasındaki samimi görüntüler dikkat çekti.



'SULARIN ALTIN KIZLARI' KÜLLİYE'DE
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan ve dünya üçüncüsü olan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 'nin göğsünü kabartan ve engel tanımayan larımızı tebrik etti.

KONGRE VE KAMP MYK'SI
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gideceği ABD ziyareti öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Bugün, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi 7 Ekim'de başlayacak AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi ve 4-6 Ekim arasında yapılacak 'nin geleneksel istişare kampı olacak.
EDA IŞIK

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