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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 15:36

'li İYİ Parti'ye geçti!

lerinde 'nin Ayancık’ta belediye başkan adayı olan partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçti. İYİ Parti Sinop İl Başkanı , “Önümüzdeki günlerde de partimize katılımlar devam edecektir.” dedi.

MHP'li o isim İYİ Parti'ye geçti

'nin lerinde Ayancık'ta belediye başkan adayı olan partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

MHP'de son dönemde görevden alma ve istifaların yaşandığı illerden biri olan Sinop'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son yerel seçimde Sinop'un Ayancık ilçesinde MHP'den belediye başkan adayı olan Özay Çetin, partisinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçti.

Ayancık'ta AKP'li eski belediye meclisi üyesi Esra Şen'in de İYİ Parti'ye geçerken, ilçe başkanlığında düzenlenen programda her iki isme de İYİ Parti rozeti takıldı. İYİ Parti Sinop İl Başkanı ise, "Önümüzdeki günlerde de partimize katılımlar devam edecektir." dedi.

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