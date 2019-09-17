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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 15:37

Başkan Erdoğan milli sporcular ve ile buluştu

Dünya Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücülerimiz gümüş, ise bronz madalya elde ederek, tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı. Cumhurbaşkanı , milli sporcularımızı İngiltere dönüşü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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