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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 19:27

'dan skandal karar! Terör örgütü 'ye destek oldular

platformu , terör örgütü /'nın kolu 'ye 'mavi tik' vererek skandal bir karara imza attı. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor.

Twitter'dan YPG'ye skandal destek!

platformu skandal bir karara imza attı. Terör örgütü / 'de adıyla yürüttüğü terör faliyetlerinin ardından şimdi de Twitter'dan aldığı destekle sosyal medyada kendine yer buldu.

TWİTTER ONAYLADI
YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan bildirimlere ve şikayetlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.

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