Sosyal paylaşım platformu Twitter skandal bir karara imza attı. Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de SDG adıyla yürüttüğü terör faliyetlerinin ardından şimdi de Twitter'dan aldığı destekle sosyal medyada kendine yer buldu.

TWİTTER ONAYLADI

YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan bildirimlere ve şikayetlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.