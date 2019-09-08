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  • 08.09.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 16:07

'dan skandal karar! 'ye askeri birlik desteği gönderecek!

hükümeti, 'nın uzantısı olan /SDG'nin kontrolündeki bölgelere askeri güç birlikleri göndereceğini açıkladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka’nın, önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye’nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir firkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini bildirdi.

Danimarka'dan skandal karar! YPG'ye askeri birlik desteği gönderecek!

tarafından kurdurulan 'deki Demokratik Suriye Güçleri, /SDG'nin kontrolündeki bölgelere hükümetinin askeri güç göndereceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka'nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi. Frederiksen, Danimarka'nın, IŞİD'e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti. Mali'deki Mali İstikrar Misyonu'nda (MİNUSMA) konuşlandırılmak üzere en fazla 65 kişilik ekiple birlikte nakliye uçağı ve 10 kişilik personel göndereceğini belirten Frederiksen, Fransa önderliğinde Afrika'nın Sahel bölgesinde yürütülen Barkhane Operasyonu'na da helikopter, 70 kişilik ekip ve 2 üst düzey askeri yönetici ile destek verileceğini açıkladı. Frederiksen, "Hükümet olarak amacımız aktif bir dışişleri politikası yürütmek. Bu politikayı müttefiklerimiz, ABD, , AB ve BM ile birlikte yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD DANİMARKA'NIN ASKER GÖNDERMESİNDEN MEMNUN
ABD Savunma Bakanlığı (), Danimarka'nın ABD önderliğindeki karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker gönderme kararından, memnuniyet duyduklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Jonathan R. Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu'na destek vermek üzere Suriye'ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı. Danimarka'nın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirten Hoffman, "Bu sevkiyat Danimarka'nın SDG dahil ortaklarımızla çalışma ve DEAŞ'ın geri gelmemesi konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Danimarkalı ortaklarımız Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenlik için az sayıdaki ABD askeri gücü ile çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

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