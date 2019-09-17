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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:13

'den skandal hamle! Milletvekillerinden 'ya ziyaret!

'de iktidardaki ve ana muhalefetteki nden oluşan bir grup milletvekili, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü /'yı ziyaret etti. İngiltere geçen ay YPG/PKK ile  arasında ara buluculuğa da soyunmuştu.

İngiltere'den skandal hamle! Milletvekillerinden PKK'ya ziyaret!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'de iktidardaki ve ana muhalefetteki nden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, dün akşam saatlerinde Kamışlı kentini ziyaret ederek burada /'lı teröristlerle bir araya geldi.

Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı.

Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'ya destek sözü verildiği öğrenildi.

İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle görüşmüştü.

İngiltere geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

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