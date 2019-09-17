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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:21

Son dakika... , Yunan mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... Milli , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları da ele alındı."

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