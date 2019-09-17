CHP'li belediyeden gizli zam! İşte çocukların yemek menülerindeki et oyunu!

Yerel seçimler öncesi CHP'nin 'indirimli hizmet' vaadleri seçim sonrası tek tek dökülüyor. Zam haberlerinin ardı arkası kesilmeyen CHP'li belediyeler kervanına son olarak Bakırköy Belediyesi eklendi.

Cumhuriyet Halk Partili Bülent Kerimoğlu'nun başkanlığını yaptığı Bakırköy Belediyesi'ne bağlı çocuk kreşlerinde gizli bir zam oyununa başvuruldu.

BELEDİYEDEN MENÜ OYUNU

Daha önce marketlerde görülen gramaj zammının benzeri CHP'li belediyeye ait kreşin öğle yemeklerinde yapıldı.

Geçtiğimiz sene 2 lira olan yemek ücretinde bu yıl değişiklik yapılmadı ama yemek menüsünden kırmızı ve beyaz et kaldırıldı. Belediyenin bu uygulaması birçok market ve mağazalarda yapılan gramaj oyununa benzetildi.

Bazı aileler öğlen yemeği menüsündeki gizli zamma tepki gösterirken, bazıları konuyu imza kampanyası başlatarak gündeme taşıyacaklarını ifade etti.

SAYIŞTAY RAPORU SKANDALI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Zam oyununa çocuk kreşlerini alet eden Bakırköy Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan kreş hizmetini ücretli olarak verdiği Sayıştay raporu sonrası ortaya çıkmıştı.

Skandalın ardından CHP'li belediye tepkileri hedefi haline gelmişti.

Geçtiğimiz döneme ait menü:

Şimdiki menü: