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  • 17.09.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:22

katliamında kan donduran detay! 11 canın karşılığında 20 bin dolar!

sınırında bulunan kasabasında 11 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısının kan donduran detayları ortaya çıkıyor. 'lılar tarafından düzenlenen saldırının emrinin 'ten geldiği ve 20 bin dolar karşılığında yapıldığı bildirildi.

Çobanbey katliamında kan donduran detay! 11 canın karşılığında 20 bin dolar!

Toplamda 30 kişinin yaralandığı terör eylemi sonrası yapılan tetkikler hastanesine park edilen TIR'ın olaydan 2 gün önce bölgesinden Fırat Kalkanı'na giriş yaptığını ve bölgede Türk plakası takarak gezdiğini ortaya çıktı.

Çobanbey Savcılığı olayı gerçekleştiren şahısla ilgili tüm bilgilere ulaşıldığını, kanlı eylemin 'te bulunan elebaşıları tarafından planlandığını belirtti.

20 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA KATLİAM
Yeni Şafak'ın haberine göre: Çobanbey emniyet ve savcılık makamları bölgeye 20 bin dolar karşılığında gönderilen şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldığını kaydetti.

Bölge yetkilileri, sınırına sıfır konumda bulunan Çobanbey kasabasında inşaa edilen hastaneye akşam saatlerinde gelen TIR'ın 18.00 sularında dorsesini bırakarak Münbiç'e yönlendiğini anlattı.

İnceleme sonuçlarına göre, TIR'ın çekicisini bıraktıktan 40 dakika sonra patlatılan dorse çevrede büyük yıkıma yol açtı. Patlama hastane garajında gerçekleşti ve merkez bina ve çevrede inşaa edilen yapılarda ciddi hasara yol açtı, bazı binalar yıkıldı.

KATİL MÜNBİÇ'E KAÇTI
Çobanbey katliamını gerçekleştiren PKK militanı 13 Eylül'de Avn Dedet bölgesinden geçtikten kısa bir süre sonra TIR'a Münbiç'te hazırlanan sahte Türk plakasını taktı.

Bu yöntemle kontrol noktalarında geçiş kolaylığı sağlayan TIR sürücüsü boş olan dorseyi Çobanbey garajında bırakma nedenini 'tan hastaneye başka bir sağlık ürünü taşımak olarak belirtti. Görevlilere birkaç saat içerisinde yeniden döneceğini söyleyen katil hazırlanan bomba düzeneğini telefonla arayarak patlattı. TIR dorsesinin Hastane garajına bırakılması ile bomba düzeneğinin patlatılması arasında 40 dakika geçtiği belirtildi

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