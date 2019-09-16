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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 13:50

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı , Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı , İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.

Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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