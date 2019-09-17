Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 15'inci gününde 37 aile ile devam ediyor. Baba Cabir Taş, 2015 yılında kaçırılan kızı Ece Taş için eylem yapıyor.

OĞLUM 5 YILDIR KAYIP, OĞLUMU ARIYORUM CİĞERİM YANIYOR

Çocuklarını beklediğini söyleyen Fatih Demir'in annesi Sevdet Demir, 5 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu aktararak ciğerinin yandığını söyledi. Demir, "Oğlum 5 yıldır kayıp, oğlumu arıyorum ciğerim yanıyor. Oğlumu vermeyene kadar gitmiyorum, neden kendi çocuklarını değil de fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, biz silah ve zalimler için doğurmadık. Çocuğumuzu getirsinler, bugün 15. gün, zalimler hiç kapıdan çıkmıyor demiyorlar bu anneler buraya gelmiş yaraları nedir demiyorlar. Ben götürmedim diyorlar, gelip yemin içsinler, neden çıkmıyorlar. Bütün dünyadan anneler gelsin, korkmasınlar ciğerlerinin hakkını arasınlar" dedi.

OĞLU TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN BABADAN DİYARBAKIR ANNELERİNE ZİYARET

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda dershaneye giden oğlunu kaybeden baba Şemsettin Süer, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişiden Rıdvan Süer'in babası Şemsettin Süer, oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Acılı baba Süer, yanına oturduğu ailelerle görüştü.

Süer, yaptığı açıklamada, oğlunun 11 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda öldüğünü hatırlatarak, anneleri ziyaret etmek ve acılarını paylaşmak için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Ankara'da yaşadığını ancak dualarının hep anneler için olduğuna işaret eden Süer, her zaman ailelerin yanında yer aldıklarını göstermek için onları ziyaret ettiğini aktardı.

ANNELERİN ONURLU DURUŞU İNANIYORUM Kİ TERÖRÜ BİTİRECEK

Süer, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını dilediğini ifade ederek, "Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek. İnşallah en kısa sürede evlatlarına kavuşurlar. Bizim böyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu. Annelerimizin böyle bir bekleyişi var. Hayırlısıyla çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler inşallah." dedi.

İlk defa böyle onurlu bir duruş gördüğünü söyleyen Süer, "Annelerimizin ellerinden öpüyorum ve bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. Allah yardımcıları olsun, güçlerini şevklerini kırdırmasın. Bu onurlu duruşlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.