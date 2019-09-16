Diyarbakır'daki evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı

14 gündür Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan annelere İranlı aileler de katıldı.

İRANLI AİLELER HDP BİNASI ÖNÜNDE

İranlı aileler Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı ailelere destek verdi. PKK/PJAK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ifade eden İran'lı aileler de HDP binası önüne geldi.

Bina önündeki oturma eylemine katılan İranlı aileler, kaçırılan çocuklarının fotoğraflarıyla PKK/PJAK'a isyan etti.