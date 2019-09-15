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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 20:18

dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki beldesine bombalı saldırı!

dakika haberine göre, Suriye-Türkiye sınırındaki beldesine düzenlenen sında ilk belirlemelere göre . Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

dakika haberine göre, Suriye-Türkiye sınırındaki beldesine düzenlenen sında ilk belirlemelere göre .

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

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