2011 yılında Denizli büyükşehir olmadan önce Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde AK Parti tarafından yapılan park, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden açılacak.

2019'DA CHP'YE GEÇTİ

2014 yılında büyükşehir olan ve AK Parti belediyeciliği tarafından yönetilen Denizli Merkezefendi ilçesi 2019 yılında CHP'ye geçti.

AK Parti döneminde yapılan parkın ismi, Merkezefendi Belediyesi oylarıyla değişti. Oylamaya AK Parti grubu da destek verdi.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN AÇACAK

Parkın isminin değiştirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti belediyeciliğinin yapmış olduğu bir parkın açılışını yeniden yapacak.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'nin bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından bazıları, "Tam CHP işi, hazıra konucu CHP, CHP hizmet etmez, hazıra konar!" ifadelerini kullandı.