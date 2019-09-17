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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 12:30

hizmet etmez, hazıra konar! Kılıçdaroğlu 'nin yaptığı parkı yeni yapılmış gibi açacak

2011 yılında 'nin Merkezefendi ilçesinde döneminde yapılan parkın ismi 2019 yerel seçimlerinde belediyenin 'ye geçmesiyle birlikte değiştirildi. CHP Lideri , AK Parti'nin yapmış olduğu bu parkı yeni yapılmış gibi açacak. Parti tarafından alınan bu karara sosyal medyadan tepki yağdı: Tam CHP işi, hazıra konucu CHP!

CHP hizmet etmez, hazıra konar!

2011 yılında büyükşehir olmadan önce Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde tarafından yapılan park, Lideri tarafından yeniden açılacak.

2019'DA CHP'YE GEÇTİ
2014 yılında büyükşehir olan ve AK Parti belediyeciliği tarafından yönetilen ilçesi 2019 yılında CHP'ye geçti.

AK Parti döneminde yapılan parkın ismi, oylarıyla değişti. Oylamaya AK Parti grubu da destek verdi.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN AÇACAK
Parkın isminin değiştirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti belediyeciliğinin yapmış olduğu bir parkın açılışını yeniden yapacak.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP'nin bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından bazıları, "Tam CHP işi, hazıra konucu CHP, CHP hizmet etmez, hazıra konar!" ifadelerini kullandı.

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