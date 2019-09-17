2011 yılında Denizli büyükşehir olmadan önce Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde AK Parti tarafından yapılan park, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden açılacak.
2019'DA CHP'YE GEÇTİ
2014 yılında büyükşehir olan ve AK Parti belediyeciliği tarafından yönetilen Denizli Merkezefendi ilçesi 2019 yılında CHP'ye geçti.
AK Parti döneminde yapılan parkın ismi, Merkezefendi Belediyesi oylarıyla değişti. Oylamaya AK Parti grubu da destek verdi.
KILIÇDAROĞLU YENİDEN AÇACAK
Parkın isminin değiştirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti belediyeciliğinin yapmış olduğu bir parkın açılışını yeniden yapacak.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP'nin bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından bazıları, "Tam CHP işi, hazıra konucu CHP, CHP hizmet etmez, hazıra konar!" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.