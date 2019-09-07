Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.09.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 11:16

'li personeline Kılıçdaroğlu talimatı! Çalışanları zorunlu tuttular

Aydın’a giden Genel Başkanı ’nun ildeki temasları sırasında CHP’li belediye çalışanlarının karşılama törenlerine katılmaya zorlandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için belediye personeline talimat

Genel Başkanı çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gitti. Nazilli Belediyesi önünde düzenlenen mitinge az sayıdaki katılım sebebiyle şok yaşayan Kılıçdaroğlu'nun Aydın merkezde de aynı hezimeti yaşamaması için CHP'li belediyeler için önlem alındığı anlaşıldı.

CHP'li 'nde birim yöneticileri çalışanların 7 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamasını zorunlu tuttu. Çalışanlara imzalatılan tebliğ tebellüğ belgesinde memur, işçi ve şirket personellerinin 12.30'da belediye binası önünde olması istendi. Çalışanlara imzalatılan belgede, 'Başkanlık makamının talimatı olduğu' kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret halk tarafından yeterli ilgiyi görmeyince Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma için hazırlanan alan boş kalmıştı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ
Memur, işçi ve şirket personellerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya zorlanmasına en büyük tepki MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz'dan geldi Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi nin tek parti dönemi totaliter baskıcı genetik kodlarından vazgeçmediği anlaşılıyor. Aydın ziyaretinde yeterince ilgi görmeyen ve boş meydanlara konuşma yapmak zorunda kalan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediyelerde çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personel aracılığı ile halktan görmediği ilgiyi telafi etmeye çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için belediye çalışanlarının mecburi tutulması asla kabul edilemez bir durumdur." dedi.

SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Efeler Belediyesi personeline Kılıçdaroğlu talimatı! Çalışanları zorunlu tuttular
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri