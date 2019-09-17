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  • 17.09.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 12:19

Son dakika: firarisi emniyet müdürü yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kullanıcısı olduğu belirlenen firari eski emniyet müdürü ,'da yakalandı.

FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kullanıcısı olduğu belirlenen 14 kişiye yönelik operasyonda 2015 yılında resen emekli edilen emniyet müdürü 'i 'daki evinde gözaltına aldı.

Dağdeviren'in, ByLock kullandığı, örgütün üst yönetimiyle irtibatı olduğu ve 2013 Yılı Komiser Yardımcılığı Kursu Yazılı Sınavı'nın sızdırılması soruşturması kapsamında da hakkında adli ve idari soruşturma bulunduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY ile iltisaklı Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneğinde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı belirlenen Dağdeviren'in, polis akademisi ve polis okullarında görev yaptığı, örgüt mensuplarının Emniyet Genel Müdürlüğüne sızdırılmasında görevler üstlendiği tespit edildi.

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