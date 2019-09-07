Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP'nin terör örgütü PKK'ya aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatmış ve oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç vermiş, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

HACİRE ANNENİN MÜCADELESİ ÖRNEK OLDU

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan ailelere de örnek oldu. Terör örgütü PKK'nın HDP aracılığıyla çocuklarını dağa kaçırdığını söyleyen 13 aile daha Diyarbakır'da HDP il binası önünde 'evlat' nöbetine başladı. Acılı annelerin feryadına günlerdir sessiz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eylemlerin 5. gününde büründüğü sessizliği yaptığı yazılı açıklama ile bozdu.

HDP VE PKK'YA LAF EDEMEDİ

Akşener yaptığı yazılı açıklama ile Diyarbakır annelerine sözde destek verirken, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye tek laf edemedi.

Akşener'in, açıklamasındaki "Bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum;

O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." İfadeleriyle de HDP'yi değil de devleti hedef gösterme çabası dikkat çekti.