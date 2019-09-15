Hatay'daki gemi yangınını PKK üstlendi!

Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık mevkiinde bulunan Atakaş Limanı'nda demirli bulunan buğday yüklü olduğu belirtilen Türk bayraklı 'Kıran Asya' isimli kargo gemisinde 9 Eylül'de yangın çıkmış ve 5 saatlik çalışma sonucunda söndürülmüştü.
Yangında ölen veya yaralanan olmamıştı.
YANGINI ÜSTLENDİLER
Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK, şimdi de Hatay'daki gemi yangınını üstlendi.
PKK'nın yayın organı ANF'de yer alan haberde, "HBDH Milisleri Hatay'daki gemi yangınını üstlendi" ifadeleri yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.