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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 17:10

Hatay'daki gemi ını üstlendi!

Daha önce 'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman larını üstlenen terör örgütü , Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanda demirli bulunan gemide çıkan yangını üstlendi.

Hatay'daki gemi yangınını PKK üstlendi!

Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık mevkiinde bulunan Atakaş Limanı'nda demirli bulunan buğday yüklü olduğu belirtilen Türk bayraklı 'Kıran Asya' isimli kargo gemisinde 9 Eylül'de çıkmış ve 5 saatlik çalışma sonucunda söndürülmüştü.

Yangında ölen veya yaralanan olmamıştı.

YANGINI ÜSTLENDİLER
Daha önce 'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü , şimdi de Hatay'daki gemi yangınını üstlendi.

PKK'nın yayın organı ANF'de yer alan haberde, "HBDH Milisleri Hatay'daki gemi yangınını üstlendi" ifadeleri yer aldı.

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