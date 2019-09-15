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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 17:44

Son dakika: 'da eğitim uçağı yaptı

Son dakika haberine göre Büyükçekmece'de ’ndan öğretmen intibak uçuşu için havalanan eğitim uçağı arızalanarak boş araziye yaptı.

İstanbul'da eğitim uçağı acil iniş yaptı

TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15'te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmece'deki 'ndan havalandı.

Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı.

Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulundu. Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı'na götürüldü.

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