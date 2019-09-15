TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15'te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan havalandı.

Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı.

Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulundu. Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı'na götürüldü.