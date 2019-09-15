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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 11:14

Bakanlık paylaştı! Pençe-3 Harekatı'nda 'nın kalleş tuzakları tek tek imha edildi!

'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının () imha edildiği bildirildi. imha edilen EYP'leri sosyal medya hesabından paylaştı.

PKK'nın kalleş tuzakları tek tek imha edildi!

ndan yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.

İşte MSB'nin açıklaması:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi."

İşte imha edilen EYP'ler:




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