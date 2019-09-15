Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.

İşte MSB'nin açıklaması:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi."

İşte imha edilen EYP'ler:











