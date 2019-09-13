Teröristlere Pençe

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Mardin'de ise MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan 2 terörist, cezaevine gönderildi.
SAKARYA ZAFERİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir."
GÜVENLİ BÖLGE TOPLANTISI
Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Külliye'deki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı. Oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar masaya yatırıldı.
AVRUPA'YA SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göçmenler konusunda AB'yi eleştirdi. "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Yarın bu göçmenler oraya gittiği zaman bunun maliyeti çok daha fazla" dedi. Almanya, İngiltere ve Fransa'nın terör örgütü PKK'ya yönelik attıkları adımları olumlu fakat yetersiz bulduklarını da belirtti ve ekledi: "Ama maalesef FETÖ konusunda halen bu ülkelerin somut bir adım atmadığını görüyoruz. Hatta bazı ülkelerin istihbaratlarının FETÖ'ye destek verdiğini görüyoruz."
YAZARLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza verilen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık'ın mahkumiyet kararlarını bozdu. Tutuklular Önder Çelik, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör, Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.
FETÖ'CÜ AMA ÜYE DEĞİLMİŞ
MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan FETÖ'nün Malezya imamı Arif Komiş, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiğini ancak "terör örgütü üyesi" olmadığını iddia etti. Komiş, teröristbaşı Gülen'i de din alimi olarak gördüğünü söyledi.
YÜKSEL TEMEL
SAKARYA ZAFERİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir."
GÜVENLİ BÖLGE TOPLANTISI
Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Külliye'deki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı. Oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar masaya yatırıldı.
AVRUPA'YA SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göçmenler konusunda AB'yi eleştirdi. "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Yarın bu göçmenler oraya gittiği zaman bunun maliyeti çok daha fazla" dedi. Almanya, İngiltere ve Fransa'nın terör örgütü PKK'ya yönelik attıkları adımları olumlu fakat yetersiz bulduklarını da belirtti ve ekledi: "Ama maalesef FETÖ konusunda halen bu ülkelerin somut bir adım atmadığını görüyoruz. Hatta bazı ülkelerin istihbaratlarının FETÖ'ye destek verdiğini görüyoruz."
YAZARLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza verilen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık'ın mahkumiyet kararlarını bozdu. Tutuklular Önder Çelik, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör, Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.
FETÖ'CÜ AMA ÜYE DEĞİLMİŞ
MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan FETÖ'nün Malezya imamı Arif Komiş, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiğini ancak "terör örgütü üyesi" olmadığını iddia etti. Komiş, teröristbaşı Gülen'i de din alimi olarak gördüğünü söyledi.
YÜKSEL TEMEL
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