MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye araçlarını Yenikapı'da sergilemesine sert tepki göstererek, 'Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?' dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar:

İHANET İMANIN KARŞISINDA DURAMAZ

Zalimler karşımızda kağıttan kaplanlardır. İhanet imanın karşısında duramaz. Zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bugüne kadar yapılan her güzelliğe yenilerini eklemek yegâne gayemizdir. Asırlar boyunca hem cehaletle savaştık hem de canilerle hesaplaştık. Bir elimizde kalem bir elimizde kılıçla derin izler bıraktık.

Bugün büyük bir milletsek bunun payesi geçmişteki muazzam mücadele ruhudur. Korkuyu kovarak bozgunu bozarak yolumuzu ve tarihi yolculuğumuza inançla devam ettik, vazgeçmedik.

'KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ETRAFA SAÇILMAKTADIR'

Her şeye kulp takmakta rakipsizlerdir. Adına demokrasi derler terör örgütünün hedeflerine perde çekerler. Adına özgürlük derler devlete ve millete hakareti normal ve sıradan gösterirler. Türkiye'nin güvenliği için S-400 alınır, ABD'nin tepkisini çekmeyin korkaklığını seslendirirler. Hendek kazıp işgal planı yapan teröristeler arkadaş diye seslenirler. Zillete düşmek budur, rezalete ortaklık böyledir. Bugünkü CHP Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmıştır. CHP Türkiye düşmanlarının kule bekçisidir. PKK ile tesis edilen gizli kapaklı ilişti ağının tam ortasındadır. Kandil CHP'ye arka çıktıkça, HDP ile CHP zillet şemsiyesi altında el ele yürüdükçe kirli çamaşırları etrafa saçılmaktadır.

'BUNLARIN BİLDİĞİ YENİKAPI'DA 'HİZMET ARACI' SERGİSİ AÇMAKTIR'

Diyarbakır'a gidip bölücü sözde belediye başkanlarına destek veren bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği Yenikapı'da hizmet aracı sergisi açmaktır. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemektir. Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır.

Partisinden istifasıyla tiynetine ve kulağına fısıldanan gündeme uygun yapan serok Ahmet ikide bir başını kaldıran kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş.

'BU İDDİALARIN ALAYI PALAVRADIR'

Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar, bu iddiaların alayı palavradır.

Ekonomik büyüme dinamiklerindeki performans iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Terör örgütü köşeye sıkışmış bu sayede Diyarbakır'daki analar HDP'nin kapısına dayanmıştır.

'TÜRK MİLLETİNE KAFA TUTANIN AKIBETİ, KAFASININ KOPMASIDIR'

CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. ABD'nin oyalama taktikleri, YPG'ye silah sevkiyatı Türkiye'nin azmini kırmaya yetmeyecek. Türk milletine kafa tutanlarının akıbeti kafasının kopmasıdır. Terör örgütünün sonu da budur.

CHP, HDP ile girdiği ortaklıkta derhal vazgeçmelidir. Milli güvenliğimiz hesaplara kurban verilmemelidir. Biz ne uşak olacağız ne de başkalarını uşak göreceğiz. Biz tam bağımsız yaşayacağız. Cumhur İttifakı'nı siyası hesap yapmadan, inançla samimiyetle yaşatacağız. Türkiye huzura mutlaka kavuşacaktır. Buna kimse engel olamayacaktır.

Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır.

Türk milletine kafa tutanın akıbeti kafasının kopmasıdır. Terör örgütünün de budur.

Türkiye yandıktan, beka harabolduktan sonra neyin siyasetini yapacağız. Sandık neye yarayacak.