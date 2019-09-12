Devlet Bahçeli'den ABD’ye sert uyarı: Sabrımızı test etmeyin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek verdi. "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek verdi. "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir" dedi. Bahçeli, ABD'ye de tepki gösterdi: "ABD, bir yanda güvenli bölge için Müşterek Hareket Merkezi'nde Türkiye ile eşzamanlı çalışmalar yürütürken, diğer yanda terör örgütü PKK/YPG'ye silah yardımını sürdürmektedir. Bu ikiyüzlü tavır müttefiklik hukukuyla çelişmekte, stratejik ortaklıkla ters düşmektedir. Bu yanlıştan dönülmelidir. Türkiye'nin sabrını test etmek, hiçbir ülkenin tevessül etmemesi gereken bir hata ve handikaptır."