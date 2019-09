Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir yılı çok az bir süre aşmıştır. Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız. Her gün bakan mı değiştireceğiz. Herkes bir şey söylüyor.Kimisi damat, kimisi bilmem nedir diyor. Bundan bakan değişir mi? ABD damatları nerede? Orada olunca demokrasi dorukta, bizde olduğu zaman rezillik! Böyle şey olur mu?Genel Başkanı Devlet Bahçeli , önceki akşam gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:Erdoğan düşerse demek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çökerse demektir. Ondan sonra ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İç savaş nasıl çıkar, karşılıklı olaylar nasıl olur, hangi parti ne yapar... Bugün için bizim söylemek istediğimiz şey Türkiye 'nin normalleşmesi lazım, istikrarlaşması lazım, yönetimi itibarsızlaştırmamak lazım. Türkiye üzerindeki kuşatmalar karşısında Türkiye'yi korumak lazım.Devlet olmasaydı HDP'nin kapısında hangi anne bulunabilirdi. HDP'nin önündeki her anne terörün bitmek üzere olduğu bir mücadelenin cesaretlendirdiği analardır.Belediye başkanları toplantısı çok isabetli olmuştur. (İmamoğlu'nun kırılan sandalyesini kastederek.) Ümit Besen 'in içinde kırık masa geçen şarkısı vardı, şimdi zannediyorum kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz hep beraber.Yeni parti kurulması çerçevesinde meclis aritmetiğinde değişiklik) Ne yapacaklar görmek gerekir. Biz Meclis'in bir ucunda oturuyoruz. Özellikle Ankara milletvekilleri. Ali Babacan oradan geçerken dönüp bakmaz. Selam dahi vermez. Ülkücüler oraya nasıl gidecek? MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Erdoğan düşerse Türkiye düşer" sözüne açıklık getirdi: Erdoğan düşerse demek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çökerse demektir. Ondan sonra ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İç savaş nasıl çıkar, karşılıklı olaylar nasıl olur, hangi parti ne yapar. Türkiye üzerindeki kuşatmalar karşısında Türkiye'yi korumak lazım Selam vermeyen yere oy verilir mi?Yenikapı'da geleceği yönlendiren bir ruhun yeşermesi için çaba gösterilirken 1700 araba ile orayı örtmenin bir anlamı yok. Sergilemenin ne gereği var. ABD PKK'ya 50 bin tır silah vermiş, sizi hala oyalıyor. Bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor.(Susasam adlı rap şarkısıyla ilgili) Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. Haydi söylemede becerileri var, yazmadaki becerinin onlardan olduğu kanaatinde değilim. Birileri hazırlamış vermiş. Çok tehlikeli şeyler. Bazıları sanat uğruna Türkiye'yi kurban etmeye çalışıyor.