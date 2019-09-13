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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 21:29

Son dakika: Başkan Erdoğan: F-35'lerde önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız

Başkan , "Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız." dedi. Erdoğan, "'de hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz var. Sivillere saldırılar ülkemize yönelik yeni bir akını riski ve siyasi çözüm sürecinin iflası tehlikesi olarak görüyoruz. Maalesef anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Başkan Erdoğan, Reuters'a verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

'deki gözlem noktalarından şu anda çekilmemiz söz konusu değil. Rejim gözlem noktalarımızla uğraştığı anda, herhangi bir saldırı yaptığında iş orada çok farklı bir istikamete gider, şu anki gibi durmayız.

RUSYA VE İRAN ZİRVESİ
ve 'la pazartesi günü yapacağımız zirvede amaç ateşkesi sağlamak, göçü sona erdirmek ve terör örgütlerini kontrol altına almak.

"BUNUN ALTINDAN KALKAMAYIZ"
3,6 milyon yi barındıran Suriye'den gelecek milyonlarca insanı da alamaz, bunun altından biz kalkamayız.

DÖRTLÜ ZİRVE
Ekim başında Rusya, , ile Türkiye'de belki dörtlü zirveyi gerçekleştireceğiz. İdlib ve mülteciler konularını ele alacağız.

Koalisyon içindeki ülkeler noktasında adım atmaya gelince işi biraz frene basmak suretiyle ağırlaştırıyorlar.

Maalesef güvenli bölge anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız. Rusya SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif etti. Rusya bu konuda ne yönelik her adımda biz varız diyor.

S-400 AÇIKLAMASI
sistemi ile ilgili adımı atınca bu bizi biraz rahatlatacak, en geç nisana kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu hale gelmiş olacağız.

Savunma sanayiinde attığımız adımlarla ortak savunma sistemlerine de girdiğimizde, bizler bölgede çok daha güvenli bir güç, ön koruma tedbirlerini almış bir ülkesi olacağız.

Trump S-400 konusunda yapılanları anlayışla karşılarken, yaptırım tehditlerinin gerçeği yansıttığını düşünmek mümkün değil.

F-35 konusunda sekteye uğrayan süreçler konusunda Trump ile seyatinde ( Zirvesi) konuşacağız.

ABD gibi bir ülke müttefiki Türkiye'yi daha fazla bana göre incitmek istemeycektir. Bu rasyonel davranış değildir, sorumlu bir dış politika hiç değildir.

ve yaptırımlar konusunda Trump ile birbirimize güvenimiz var. İnanıyorum ki, ABD'deki görüşmede bunu karşılıklı teyit edeceğiz. Trump ile Patriot alma konusunu telefonda konuştuk. Ancak ona S-400'deki şartları sizde de görmemiz lazım dedim.

Belirli bir oranı belirli bir paketi bu tür şartlarda ortak üretim kredi vesayire gibi olduğu anda biz Patriot'u alabiliriz. Alternatifli çalışılması gerektiğine inanıyorum.

Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız.

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