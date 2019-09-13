Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede, teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Valiliği, 4 vatandaşın şehit 13 vatandaşın da ağır yaralı olduğunu bildirmişti. Gece saatlerinde ise şehitlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 10 kişi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. 10 yaralımız vardı. Biri hemen taburcu edildi. 9 yaralımızı Diyarbakır'da üniversite hastanesinde ve Selahaddin Eyyubi Hastanesinde ziyaret ettik. 3 yaralımızdan birinin durumu gayet iyi 2'sinde ise yoğun bakımlık bir durumu doktorlarımız takdir etti. Onlar için de dua ediyoruz. Terör örgütünün yıllardır bu mazlumiyet ve mağduriyete karşı ortaya koyduğu haince pusuya, bu insanlar varlıklarıyla karşı koymaktadırlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı, faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.