Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.,
Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.
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