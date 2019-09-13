Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.,

Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.