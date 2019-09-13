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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 20:58

Son dakika: 'e hava harekatı! 2 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika bilgisine göre, , kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 ’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK ve MİT'ten Kandil'e hava harekatı!

, kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.,

Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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