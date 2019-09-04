Başkan Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Şu anda kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar. Hadi deyince de kimseyi, ortada bulamıyoruz. Bu teklif Obama döneminde de masadaydı, Trump döneminde bu güvenli bölgeyi yine kendilerine teklif ettim. Avrupa'nın önemli ülkeleri, başta Almanya, Fransa, onlarla görüştüm. Suudi Arabistan ile görüştüm. Hepsi de bu çok güzel teklif, güzel bir anlayış" dedi. Ama uygulamaya gelince böyle bir destek maalesef gelmedi.
İDLİB YAVAŞ YAVAŞ YOK OLUYOR
Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yer ile yeksan olduysa, aynı şeklide İdlib de böyle bir durumun içinde" dedi.
HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'yi ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek, iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolar ticaret hedefine ulaşabileceklerini söyledi.
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