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Başkan Erdoğan: nin sadece adı kaldı

Başkan , Babis ile 'de bir araya geldi. Erdoğan, ’de kurulması planlanan fikrine ülkelerin destek vermediğini belirtti.



Başkan Erdoğan, Babis ile 'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Şu anda kendileri yi gündeme getiriyorlar. Hadi deyince de kimseyi, ortada bulamıyoruz. Bu teklif döneminde de masadaydı, Trump döneminde bu güvenli bölgeyi yine kendilerine teklif ettim. Avrupa'nın önemli ülkeleri, başta , , onlarla görüştüm. ile görüştüm. Hepsi de bu çok güzel teklif, güzel bir anlayış" dedi. Ama uygulamaya gelince böyle bir destek maalesef gelmedi.

İDLİB YAVAŞ YAVAŞ YOK OLUYOR
Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. yavaş yavaş yok oluyor. nasıl yok olduysa, yer ile yeksan olduysa, aynı şeklide İdlib de böyle bir durumun içinde" dedi.



HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET
Çekya Başbakanı Andrej Babis, 'yi ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek, iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolar ticaret hedefine ulaşabileceklerini söyledi.

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