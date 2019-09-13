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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 19:57

il binasında arama: İl Başkanı 'yu gözaltına alındı

il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, HDP il başkanı gözaltına alındı.

Osmaniye HDP il binasında arama: O isim gözaltında!

il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, il başkanı gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 2. Sulh Ceza Hakimliğince "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşürlerle ilgili HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama kararı çıkarıldı.

İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama yaptı.

İl binasında ve merkez binasında toplam 5 bin 658 "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşür ele geçirildi.

Polis, HDP İl Başkanı 'yu gözaltına aldı.

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