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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 18:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal hamle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ’ye yönelik operasyonların her an başlayabileceğini ve rejimini devirmekten başka bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Netanyahu'dan skandal hamle

'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan lerin, 'ye yönelik operasyonlara engel olamayacağını söyleyen Netanyahu, "Seçimlere 4 gün var. Gazze'ye yönelik operasyonlar her an başlayabilir. Gazze'deki terör güçlerine karşı savaş başlatmaktan ve rejimini devirmekten başka bir seçeneğimiz yok" dedi.

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