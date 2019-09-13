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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 20:19

'da tamir edilen cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kameraya yansıdı...

'da tamir edilen cep telefonu tamir anında bomba gibi patladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...

'da tamir edilen cep telefonu patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, can kaybı ve yaralanma olmadı.
Olay, kent merkezinde bulunan Japon Pasajı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Cep telefonu tamircisinin elindeki telefon bir anda patladı. Arkadaşı da yanında bulunan tamirci, batarya kaynaklı patlama nedeniyle şaşkınlık yaşarken, telefona su ile müdahale etti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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