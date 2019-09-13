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  • 13.09.2019 22:03
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 22:03

'da "" asayiş uygulaması

'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor. Trafik kontrollerinin yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek veriyor.

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda koordinasyonundaki " 2019-16" uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek veriyor.

Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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