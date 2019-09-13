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önünde oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 25'e çıktı

’da evlatları dağa kaçırılan annelerin önünde başlattığı eylem dalga dalga yayıldı. Aile sayısı 25’e ulaştı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu, Diyarbakır annelerine destek verdi. Ailelere bir destek de şarkıcı Bora Gencer'den geldi.



Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin il binasın önünde başlattıkları eylem, dün de devam etti. Oturma eylemi, 11. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı 25'e yükseldi. Kızı Songül'ün 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen gözü yaşlı anne Fatma Akkuş, "Kelebek görse korkan kızı dağa kaçırdılar. Nasıl dağa gider ve silah kullanır" diyerek HDP'ye tepki gösterdi. Eyleme 4 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yakup için İstanbul'dan gelerek katılan anne Saliha Edizer ise il binası önünde baygınlık geçirdi. Edizer, çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu, annelerine destek verdi. Ailelere bir destek de şarkıcı Bora Gencer'den geldi.



Şarkıcı Bora Gencer, gözü yaşlı anneleri ziyaret etti.


ÖZGÜR CEBE

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