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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 19:07

'da, 'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi

'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü 'nın sığınak, barınak ve malzeme depolarına yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma ' düzenlendi. Operasyonda tespit edilen, toprağa gömülü 4 el bombası, uzman ekiplerce imha edildi.

PKK'nın toprağa gömdüğü el bombaları imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü / tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 'Kıran- Şehit Jandarma ' düzenledi.

Operasyonda, Çatak'a bağlı Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, teröristlerin toprağa gömülü 4 el bombası tespit edildi. El bombaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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