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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 18:48

Son dakika: Firari eski hakim tutuklandı

Son dakika haberine göre 'de yakalanan ve yaklaşık 3 yıldır "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı bilinen eski hakim tutuklandı.

Firari eski hakim tutuklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yaklaşık 3 yıldır firar olan ve 'de yakalanan eski hakim 'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı.

Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.

Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

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