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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 16:05

Son dakika: ile ilgili kritik toplantı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ye ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Güvenli bölge ile ilgili kritik toplantı

Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, , , ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği de ifade edildi.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

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