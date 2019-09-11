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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 16:24

Son dakika: 'li komutanlar 'de

Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere 'nın ilçesine geldi.

Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere 'nın ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geldi.

'de oluşturulacak kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan Akçakale ilçesine geçti.

Heyet, temaslar kapsamında Akçakale içesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

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