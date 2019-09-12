Koç Holding, skandala imza attı. Beşiktaş Kuruçeşme'de, kültür varlığı tescil edilen ve tarihi kalıntılar bulunan alanda Divan Oteli inşaatına başladı. Kazı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Temmuz 2015, 23 Mayıs 2019 ve 16 Ağustos 2019 tarihlerinde durdurma kararları aldı. Buna rağmen Koç grubu, kurul kararlarını umursamadı. Otel inşaatını durdurmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) encümeni tarafından ceza işlemi uygulandı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı. Devam eden inşaat alanındaki 87 araçtan 55'inin kesildiği ortaya çıktı. Kurul kararına uymayan ve ağaçlara kıyan Koç Holding, büyük tepki topladı. Skandal, Twitter'ın en çok konuşulan konularının başında yer aldı.
Koç Holding ile ilgili yaklaşık 5 bine yakın twit atıldı. Yorumlardan bazıları şunlardı:
Doğanın değil, doların yeşilini seviyorlar.
Kanun dinlemez holding.
Bu nasıl iştir.
Gezi'de yeşil dostu olan Koç, iş kazanca gelince yeşil düşmanı oluyor!
Doğasever sanatçılarımızı şöyle sahneye alabilir miyiz?
Peki çevrecilerin neden sesi çıkmıyor?
Nerede Gezi'ciler, Kaz Dağı göstericileri!
Her şey dahil doğa katliamı...
GEZİ zekalılar, siz neredesiniz?
Koç, samimiyet sınavını kaybetti.
İkiyüzlülük buna nedir.
Bu katliamı durdurun.
Bu mu sizin doğa sevginiz?
Yakışmadı 'Koç'um.
Tarihi katliam bu...
'KOÇ'aman bir yalan...
Vatandaşın gözünden KOÇmaz...
Koç, otel inşaatına devam edip tarihi ve ağaçları katlediyor. Doğaseverlerden tek ses çıkmıyor.
Koç Holding ile ilgili yaklaşık 5 bine yakın twit atıldı. Yorumlardan bazıları şunlardı:
Doğanın değil, doların yeşilini seviyorlar.
Kanun dinlemez holding.
Bu nasıl iştir.
Gezi'de yeşil dostu olan Koç, iş kazanca gelince yeşil düşmanı oluyor!
Doğasever sanatçılarımızı şöyle sahneye alabilir miyiz?
Peki çevrecilerin neden sesi çıkmıyor?
Nerede Gezi'ciler, Kaz Dağı göstericileri!
Her şey dahil doğa katliamı...
GEZİ zekalılar, siz neredesiniz?
Koç, samimiyet sınavını kaybetti.
İkiyüzlülük buna nedir.
Bu katliamı durdurun.
Bu mu sizin doğa sevginiz?
Yakışmadı 'Koç'um.
Tarihi katliam bu...
'KOÇ'aman bir yalan...
Vatandaşın gözünden KOÇmaz...
Koç, otel inşaatına devam edip tarihi ve ağaçları katlediyor. Doğaseverlerden tek ses çıkmıyor.
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