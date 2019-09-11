Koç Ailesi, Kuruçeşme'de Divan Oteli'ni dikti. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, bölgede tarihi kalıntılar bulunduğunu belirtti. İnşaatın durdurulmasını istedi.
Belediye de izinsiz inşaattan dolayı Koç Holding'e ceza verdi. Ancak Koç Grubu ne belediyeyi ne de kurulu dinlemedi. 55 ağacı kökünden kesip inşaata devam etti.
'KOÇ'AK OTEL!
Koç Holding, Kuruçeşme'de Divan Oteli inşaatının startını verdi. Ancak neredeyse parselin tamamında tarihi kalıntılar tespit edildi. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kararıyla söz konusu kalıntıları "Kültür varlığı' olarak tescil etti. Otel inşaatının da durdurulmasına karar verdi. Ancak holding, kararı dinlemedi. Bir kısım tarihi tonozların zarar gördüğü belirlendi. Kurul ise 23 Mayıs 2019'da inşaatı tekrar durdurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden konuya ilişkin rapor istedi. 16 Ağustos 2019 tarihli kararla da kültür varlığının zarar görmemesi için otel inşaatının tekrar durdurulması istendi. Ancak Koç Holding, kurul kararlarına rağmen inşaata kaldığı yerden devam etti. Belediye Encümeni tarafından izinsiz inşaattan dolayı holdinge ceza kesildi. Ayrıca otelin yapıldığı bölgedeki 87 ağaçtan 55'inin kesildiği belirlendi.
Durdurma kararına rağmen Kuruçeşme Divan Oteli'nin inşaatı devam ediyor.
Divan Oteli'nin inşaatı başlamadan önce bölgede 14 değişik türe ait toplam 87 ağaç vardı.
UYDUDAN GÖRÜNTÜ
Böyleydi
Şimdi bu halde
KENAN KIRAN
Belediye de izinsiz inşaattan dolayı Koç Holding'e ceza verdi. Ancak Koç Grubu ne belediyeyi ne de kurulu dinlemedi. 55 ağacı kökünden kesip inşaata devam etti.
'KOÇ'AK OTEL!
Koç Holding, Kuruçeşme'de Divan Oteli inşaatının startını verdi. Ancak neredeyse parselin tamamında tarihi kalıntılar tespit edildi. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kararıyla söz konusu kalıntıları "Kültür varlığı' olarak tescil etti. Otel inşaatının da durdurulmasına karar verdi. Ancak holding, kararı dinlemedi. Bir kısım tarihi tonozların zarar gördüğü belirlendi. Kurul ise 23 Mayıs 2019'da inşaatı tekrar durdurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden konuya ilişkin rapor istedi. 16 Ağustos 2019 tarihli kararla da kültür varlığının zarar görmemesi için otel inşaatının tekrar durdurulması istendi. Ancak Koç Holding, kurul kararlarına rağmen inşaata kaldığı yerden devam etti. Belediye Encümeni tarafından izinsiz inşaattan dolayı holdinge ceza kesildi. Ayrıca otelin yapıldığı bölgedeki 87 ağaçtan 55'inin kesildiği belirlendi.
Durdurma kararına rağmen Kuruçeşme Divan Oteli'nin inşaatı devam ediyor.
Divan Oteli'nin inşaatı başlamadan önce bölgede 14 değişik türe ait toplam 87 ağaç vardı.
UYDUDAN GÖRÜNTÜ
Böyleydi
Şimdi bu halde
KENAN KIRAN
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