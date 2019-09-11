Atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mehmet Bilgin atandı - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş, üyeliklerine ise Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci getirildi - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ilişkin atama kararları da Resmi Gazete 'de yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Ulaş Gönen Kırlı'nın ataması gerçekleştirilirken, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bilal Eken, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Elgin getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş atanırken, üyeliklerine ise Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.