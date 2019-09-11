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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 04:04

Son dakika: 'de sesleri! 5 yıldızlı otel boşaltıldı

Son dakika haberine göre ’nin Girne şehrinde Çatalköy askeri bölgesindeki mühimmat deposunda sebebi henüz bilinmeyen lar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte yangın çıktığını ve lar meydana geldiğini bildirdi.

Özersay, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Girne'nin doğusunda askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir." bilgisini verdi.

Patlamalar sonrasındaki çalışmalara da değinen Özersay, "Gerek askeri yetkililerimiz gerekse Polis Genel Müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım." ifadelerini kullandı.




CAN KAYBI YOK
Patlamalarda ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını dile getiren Özersay, "Patlamanın şiddetiyle kırılan camlardan yaralanan var." bilgisini paylaştı.

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