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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 10:01

Sınırda sıcak gelişme! ile müşterek kara devriyesi başladı

Son dakika haberine göre 'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.

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