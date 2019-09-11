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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 15:48

Son dakika haberi: Dışişleri'nden 'e

, Başbakanı Netanyahu’nun ’nin ilhakına yönelik ifadelerine gösterdi. Açıklamada "Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

" Başbakanı Netanyahu'nun, ‪17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel leri kazandığı takdirde 'daki ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez."

"Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz."

", kardeş halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir."

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