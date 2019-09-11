Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.09.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 16:13

3'ü şüphelisi 5 kişi 'a kaçmaya çalışırken yakalandı

'de, 'a kaçmaya çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü () zanlısı 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.T, M.A. ve R.Ö'nün, FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce mesleklerinden ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla Bosnaköy köyündeki askeri yasak bölgede, 5 kişilik grubu tespit etti.

'a kaçma girişiminde bulunan ve aralarında ile bağlantılı kişilerin de olduğu R.T. (38), M.A. (57), M.B. (30), R.Ö. (55) ve İ.B. (43) yakalandı.

Şüphelilerden R.T, M.A. ve R.Ö'nün, FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce mesleklerinden ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri