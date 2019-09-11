Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla Bosnaköy köyündeki askeri yasak bölgede, 5 kişilik grubu tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve aralarında FETÖ ile bağlantılı kişilerin de olduğu R.T. (38), M.A. (57), M.B. (30), R.Ö. (55) ve İ.B. (43) yakalandı.
Şüphelilerden R.T, M.A. ve R.Ö'nün, FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce mesleklerinden ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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