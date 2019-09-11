Milyonların beklediği EYT ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Erken emeklilikte yaşa takılanları oldukça sevindirecek olan haberi detayımızda verdik. Bu bağlamda bir televizyon programında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek şeklinde konuştu. Fakat erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. İşte 11 Eylül EYT bugün son dakika gelişmesi ve Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı açıklaması