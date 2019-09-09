Futbolda şike kumpası davasında flaş gelişme

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kalender'in çapraz sorgusu gerçekleştirildi.

Söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya, sanık Kalender'e "Savunmanızda 'Ali Koç'a sesleniyorum, biz şikecileri yargıladık, eğer onlarla arasına mesafe koymazsa onun da sonu farklı olmaz' dediniz. Bu sözü söyleme gücünü nereden alıyorsunuz? Ali Koç'un başına gelecek olan nedir?" diye sordu.

Sanık Kalender de, "Sözlerimde çarpıtma var. Ali Koç saygın biridir. 'Arkadaşlarımın döktüğü gözyaşlarının altından Fenerbahçe dahi kimse kalkamaz, aksi taktirde onlarla aynı şeyi paylaşacaktır' dedim. Ben arkadaşlarıma yapılan haksızlığı dile getirdim. Manevi bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlarımın gözyaşlarından bahsediyorum. Arkadaşlarıma yapılanlara haksızlık olduğunu söylüyorum. Ali Koç'a karşı bir ithamım yoktur. Örgütle cemaatle ilgili bir şey demiyorum." şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine avukat Karakaya da, "Aziz Yıldırım'ın başına gelen nedir ki? Ali Koç'un da başına gelecek?'' sorusuna sanık Kalender, "Ben manevi olaydan bahsediyorum. Haksızlık olduğundan bahsediyorum, bu tarafta olur, öteki tarafta olur bilmem. Ben bunu ifademde ortaya koydum. Benim arkadaşlarıma iftira atılmış, cezaevine atılmışlardır. Benim paylaştığım husus bu. Benim kendi inancım bu." dedi.

Avukat Karakaya da "İfadelerinizde cemaat diyorsunuz. Fetullahçı yapı bir cemaattir, terör örgütü değildir diye mi düşünüyorsunuz?" diye sordu. Sanık Kalender de cevap olarak, "Bunun kararını mahkeme verir. Bunun içinde suça karışanlar da varsa cezalandırılır. Topyekun olarak bu yapıya terör örgütü demek haksızlıktır. Mahkeme kararları esastır ama bu benim düşünceme göre topyekun örgüt değildir. Suçluyla suçsuz ayırt edilsin. Benim kanaatim bu." dedi.



"GÜLEN'İ ÖRGÜT LİDERİ GÖRMÜYORUM"

Avukat Naim Karakaya'nın "Fetullah Gülen size göre kimdir? Hoca efendi mi örgüt elebaşısı mı?" sorusuna sanık Kalender, "Bu konuda mahkeme kararlarına bağlı kalınması düşüncesindeyim. Ben şu anda kendisini terör örgütü lideri olarak görmüyorum." şeklinde cevap verdi.

"Kendinizi cemaat üyesi kabul ediyor musunuz?" diye soran avukata sanık Kalender, "Etmiyorum, ben bu yapının üyesi değilim." dedi.

Avukat Karakaya'nın "Şike soruşturmasını polis, Aziz Yıldırım'ı başkanlıktan almak için mi, Ergenekon avukatlarını finanse ettiği için mi aldı? dediniz. Bunu neden söylediniz? sorusuna Kalender, "Ben demiyorum iddia makamının tezleri bunlar. İddia makamının iddiaları bunlar. Onları söyledim ben. 'İddia makamı daha bir şeye karar vermemiş ki ben nasıl savunmamı yaparım' dedim." diye konuştu.

Sanık Kalender'in çapraz sorgusunu tamamlamasından sonra bir diğer tutuklu sanık Nazmi Ardıç'ın savunmasının alınmasına geçildi.

Tutuklu sanık Nazmi Ardıç, Bylock ile ilgili bilgiler vererek, kendisinin Bylock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi.

