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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 18:23

lı şehit son yolculuğuna uğurlandı

’nin ilçesi ’nde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı nın infilak etmesi sonucu şehit olan , ’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

ilçesi nde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği sırada (23) el yapımı nın infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Sarı'nın acı haberi baba evi 'nın merkez Selçuklu ilçesindeki annesi Gülnaz Sarı, babası Erol Sarı'ya haber verildi. Sarı'nın naaşı öğle saatlerinde askeri uçakla memleketine getirilerek helallik alınmak üzere merkez Selçuklu ilçesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi namazın kılınacağı Musalla Mezarlığındaki Namazgah'a getirildi. İkindi namazını müteakip şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namazın ardından omuzlara alınan şehit Yasin Sarı'nın cenazesi Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın Sadegül Ayhan ile nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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