FETÖ var kumpas var

F.Bahçe, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan Ergenekon Davası gerekçeli kararı sonrası resmi internet sitesinden bildiri yayınladı. Bildiride, "Bir kez daha tescillendi, şike, delil, örgüt yok, kumpas var!" denildi. Açıklamada, "Bu mücadele kimi zaman FETÖ mensubu polislere, emniyet müdürlerine, kimi zaman FETÖ mensubu hakim, savcılara ve itirafçılara kimi zaman FETÖ medya mensuplarına karşı verilmiş ancak bir gerçek hiç değişmemiştir: Fenerbahçe bu operasyonun "Kumpas" olduğunu ilk gün haykırdığı gibi üzerinden geçen 8 yılda da aynı inançla haykırmıştır ve haykırmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
YILDIRIM CEZA ALMIŞTI
F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreci sonrası cezaevine girmişti.
YILDIRIM CEZA ALMIŞTI
F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreci sonrası cezaevine girmişti.
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