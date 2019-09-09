Cumhurbaşkanlığı'ndan Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP il binası önünde eylem yapam ailelere destek açıklaması geldi.

"TERÖR VE ÇATIŞMA İSTEYENLERE KARŞI EN ONURLU DURUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur." ifadelerini kullandı.

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