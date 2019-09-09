Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.09.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 21:04

Cumhurbaşkanlığından ' Anneleri'ne tam destek!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'da evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı için il binası önünde eylem yapam ailelere destek açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından 'evlat nöbeti'ne tam destek!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'da evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı için il binası önünde eylem yapam ailelere destek açıklaması geldi.

"TERÖR VE ÇATIŞMA İSTEYENLERE KARŞI EN ONURLU DURUŞTUR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur." ifadelerini kullandı.

Detaylar Geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığından 'Diyarbakır Anneleri'ne tam destek!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri