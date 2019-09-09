Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin bekleyişi sürüyor. Eyleme katılan ailelerin sayısı 17'ye yükselirken Türkiye'nin her yerinden annelere destek gelmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anneleri ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitti.







