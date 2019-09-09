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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 16:28

Selçuk, mağdur annelere destek için Diyarbakır'da

Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ve ziyaretler devam ediyor.  Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur anneleri ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitti.

Aile Bakanı Selçuk Diyarbakır'da

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin bekleyişi sürüyor. Eyleme katılan ailelerin sayısı 17'ye yükselirken 'nin her yerinden annelere destek gelmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anneleri ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitti.



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